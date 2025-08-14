TFF duyurdu! Süper Lig'de 3 maç daha ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu, erteleme talebinde bulunan Samsunspor, Başakşehir ve Beşiktaş'ın 3. hafta maçlarının ertelendiğini açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için mücadele edecek olan Samsunspor play-off'ta bir önceki turda Beşiktaş'ı eleyen Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.

UEFA Konferans Ligi'nde boy göstermek için play-off maçlarına çıkacak olan Beşiktaş, Lausanne-Sport ile kozlarını paylaşacak. Başakşehir ise Spartak Trnava-Universitatea Craiova eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Üç ekibin play off turu ilk maçları 21 Ağustos'ta, ikinci maçları 28 Ağustos'ta oynanacak. İki maç arasındaki Süper Lig'in 3. hafta maçına bu takımlar çıkmayacak.

FEDERASYON BAŞARILAR DİLEDİ

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda mücadele edecek olan kulüplerimiz ile Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki müsabakaların ertelenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Buna istinaden, yazılı olarak erteleme talebinde bulunan kulüplerimizin başvuruları değerlendirilmiş ve Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Tümosan Konyaspor - Beşiktaş, Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir FK ile Samsunspor - Kasımpaşa müsabakaları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Ertelenen müsabakaların oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Avrupa kupalarında mücadele eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz."

FENERBAHÇE BELİRSİZLİĞİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için play-off'ta Benfica ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'nin maçının ertelenip ertelenmeyeceği ise henüz belirsiz. Sarı lacivertliler henüz TFF'ye resmi olarak erteleme başvurusunda bulunmadı.