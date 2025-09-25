TFF eğitmenlerine göre Türk hakemleri şahane! Sadece iki hata var

Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo ve TFF VAR Direktörü Joao Capela, TRT Spor canlı yayınında Süper Lig'de ilk 6 haftaık periyotta büyük tartışma konusu olan hakem kararlarını değerlendirdiler.

Eğitmenler, Trabzonspor - Gaziantep FK karşılaşmasında Arda Kardeşler'in TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun da tepki görsterdiği pozisyonda ve Göztepe-Fenerbahçe maçında Jhon Duran'a çıkan sarı kartta hakemlerin hatalı kararlar verdiklerini savundular.

ARDA KARDEŞLER HATALI

Trabzonspor-Gaziantep FK maçında Arda Kardeşler'in büyük tepki çeken kararı hakkında konuşan TFF Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo Pereira, "Burada sahada verilmesi gereken bir karar bu. Serbest vuruş açık. Trabzonsporlu oyuncunun oyunu hızlıca başlatma hakkı vardır. Top hareketli mi değil mi diye bakarsınız. Disiplin uygulaması, sarı veya kırmızı kart var mı diye bakarsanız. Hakemin hatası var burada. Çünkü faulün olduğu yer ile oyunun başlatıldığı yer çok değil. Çok açık gol pozisyonu bir de. O da başka bir mesele. Ümit vaad edici bir atak başlıyor burada. Burada hakem hatası var." dedi.

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇINDA PENALTI YOK

TFF VAR Direktörü Joao Capela, Fenerbahçe-Alanyaspor'da son dakikada sarı lacivertli ekibin penaltı beklediği pozisyonla alakalı ise şunları söyledi:

"Bu sahada çok zor görülecek bir pozisyon hakem tarafından. Oyuncular topu almak için mücadele ediyor. Burada Fenerbahçeli oyuncunun etrafına kollar sarılmış. Her iki oyuncu da topun dışında, savunma oyuncusu iki kolunu sarmış durumda. Ancak burada arkadan siz itilirseniz ileri düşersiniz ama sarılma noktasında böyle düşmezsiniz. Bu çok açık ve bariz bir hata değil. VAR hatasında 3 şeye bakarız; etki, kanıt ve gerçeğe uygunluk. Kanıt ne, gerçeklik ne, sebep ne? Burada penaltı verse de tartışamazsınız, vermese de... Top orada değil. Hareketin sonunda öne doğru düşüyor. Doğal bir düşüş değil. Savunma oyuncusunun müdahalesi neticesinde bir düşüş değil.

"AÇIK BİR PENALTI DEĞİL"

Olası bir elle oynama var. İki oyuncu yakın bir aksiyon içerisindeler. Beklenmedik şekilde geliyor top. Savunma oyuncusunun vücudundan sekerek geliyor. Vücudunun esneme hareketi sonucu bu oluyor.Burada önemli olan şey, topun vücuttan sekerek kola gelmesi. Çok yakın bir aksiyon bu. Beklenmedik bir top. Bir savunma oyuncusu olduğunuzu düşünün, aradaki mesafe uzaksa görürüm, yakınsa 1 metrenin altındaysa, oynamaya çalışıyor topla, kol zaten doğal pozisyonunda. Vücudun yakınında. Bu el değil. Açık bir penaltı değil bu. Bu gri bir pozisyon bile değil. Beyaza yakın bir pozisyon. Böyle bir durumda VAR müdahale etmez."

VAR'IN ONUACHU MÜDAHALESİ DOĞRU

Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Onuachu'nun iptal edilen golünü değerlendiren TFF VAR Direktörü Joao Capela, "Burada kolun yüze gelmesi gibi bir durum var. Açık ve net bir kanıt var. Dikkatsiz bir müdahale var. Faulü yapan oyuncuyla, golü atan oyuncu aynı. Bu bizim için önemli burada. Burada yüze gelen teması görüyorsunuz. Tabii ki niyeti okuyamayız. Futbol niyeti oyunu değildir, gerçekler oyunudur. Ya fauldür ya değildir. Burada açık ve net bir kanıt var. Savunma oyuncusu burada topa dokundu diye de atak fazı bitmiş olmuyor. Dolayısıyla VAR'ın müdahalesi doğrudur.VAR bu pozisyona müdahale etmese, 'Faul vardı neden müdahale etmedin' derdik." diye konuştu.

"YASİN KOL DOĞRU KARAR VERDİ"

Galatasaray - Alanyaspor maçında Lucas Torreira'nın gördüğü sarı kartla ilgili konuşan TFF VAR Direktörü Joao Capela, "Muleka'nın sol ayağı yerde, Torreira ise tabanıyla beraber bileğe bastı. Bu geleneksel olarak ayağa basma. Bu sarı kart ve serbest vuruş. Hakem Yasin Kol doğru karar verdi." dedi.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN KIRMIZI KARTI

TFF VAR Direktörü Capela,Beşiktaş - Başakşehir maçında Orkun Kökçü'nün VAR uyarısıyla gördüğü kırmızı karta ise "UEFA ve FIFA için oyuncunun fiziksel bütünlüğünün korunması çok önemli. Futbolda şiddet eylemine müsaade edilmez. Kanıt ve olgusallık var. Ayağıyla beraber ekstra bir hareket yaparak rakibinin yüzüne vurdu Orkun. Bunu biz vahşice, şiddetli hareket olarak ele alıyoruz. Bu çok açık bir şekilde müdahale edilmesi gereken bir pozisyon. İki ayağını alıp döndürüyor ve yüze vuruyor. Yoğunluğu, hareketi görüyoruz, ekstra bir hareket. Bu normal bir hareket değil. İnsan orada böyle bir hareket yapmaz. Bu açık." yorumunu yaptı.

"HAKEMİN DURAN'A SARI KARTI DOĞRU DEĞİL"

TFF VAR Direktörü Capela, Göztepe - Fenerbahçe maçında Jhon Duran'ın gördüğü sarı kart konusunda ise hakemin yanlış karar verdiğini savundu. Capela, "Burada ekstra bir hareket var. Rakibin yüzüne dirsek attı Duran. Ekstra dirsek hareketini çok açık bir şekilde görüyoruz. Hakemin sarı kartı doğru değil, kırmızı kart incelemesi, müdahalesi yapması lazımdı VAR'ın. Kılavuzlara göre VAR'ın müdahale etmesi lazımdı." dedi.