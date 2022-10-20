Süper Lig'in adil oyun ödülleri açıklandı. Listede sürpriz takımlar var

İşte ödül listesi:
Fair Play/Adil Oyun Takım Ödülü: Demir Grup Sivasspor
Fair Play/Adil Oyun Teknik Direktör Ödülü: Çağdaş Atan (Yukatel Kayserispor)
Fair Play/Adil Oyun Futbolcu Ödülü: Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Fair Play/Adil Oyun Başkan/Yönetici Ödülü: Fatih Özgökçen (Arabam.com Konyaspor)
Fair Play/Adil Oyun Taraftar Ödülü: Medipol Başakşehir FK
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