TFF Futsal Ligi'nde şampiyon Vangölü Sportif Faaliyetler

Düzenleme: Kaynak: AA
TFF Futsal Ligi'nde şampiyon Vangölü Sportif Faaliyetler

TFF Futsal Ligi'nin final serisinde Kocaeli Osmanlı 41 Spor'a 2-1 üstünlük sağlayan Vangölü Sportif Faaliyetler şampiyonluğa uzandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu'nda oynanan serinin üçüncü ve son maçını 4-1 kazanan Van temsilcisi, durumu 2-1 yaparak şampiyon oldu.

Van Yüzüncü Yıl Spor Salonu'nda oynanan serinin ilk maçını Vangölü Sportif Faaliyetler 10-8 kazanırken, ikinci karşılaşma ise Kocaeli ekibinin 7-6 üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

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Son müsabakanın ardından düzenlenen törende Vangölü Sportif Faaliyetler'e kupasını Futsal Milli Takımlar Teknik Direktörü Murat Kaya takdim etti.

Vangölü Sportif Faaliyetler, TFF Futsal Ligi şampiyonu olarak Türkiye'yi UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı.

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