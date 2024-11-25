TFF Galatasaray'ın talebini reddetti

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TFF Galatasaray'ın talebini reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın Süper Lig'deki Eyüpspor maçının ertelenmesi için yaptığı bavşuruyu reddetti.

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Galatasaray-Eyüpspor maçının günü için TFF kararını verdi.

TFF, Galatasaray'ın maçın 1 Aralık Pazar günü yerine 2 Aralık Pazartesi günü oynanması için yaptığı başvuruyu reddetti.

Galatasaray, Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda AZ Alkmaar'la karşılaşacak. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki Slavia Prag maçı için deplasmana giderken Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşı karşıya gelecek.

Rakipleriyle aynı gün dinlenme süresi isteyen sarı kırmızılılar maçın günün değişmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu.

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