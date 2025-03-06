TFF, genç yıldızı Milli Takım’a kazandırmak için harekete geçti: Almanya da çok istiyor

Almanya U20 takımının ve Augsburg'un 10 numarası Mert Kömür için TFF yetkilileri harekete geçti. Bild'de yer alan habere göre; Almanya da oyuncuyu milli takımına almak için mücadele edecek.

Mert Kömür'ün takımı Augsburg ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar sürecek. Almanya U20 adına 6 maça çıkan oyuncu 2 gol kaydetti.

MERT KÖMÜR KİMDİR?

Augsburg takımına 1860 Münih altyapısından transfer olan ve orta saha mevkinde forma giyen Mert Kmür, 17 Temmuz 2005 tarihinde dünyaya geldi.

183 cm boyunda olan genç oyuncu Mert Kömür, her iki ayağını da kullanabilme yeteneğine sahip. Genç isim, başta 10 numara olmak üzere birçok bölgede oynarken ceza sahası dışından şut atma özelliğine de sahip.