TFF gençlerin başına Fenerbahçeli futbolcularla kavga eden hocayı getirdi

Türkiye Futbol Federasyonu, Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine Egemen Korkmaz’ın getirildiğini açıkladı. Gökhan Gönül'ün görevi bırakmasından sonra yapılan bu atama tartışmaları beraberinde getirdi. Çünkü 3 Nisan 2024'te olaylı Trabzonspor -Fenerbahçe maçında Karadeniz ekibinde görev yapan Korkmaz, sarı lacivertlilerle kavga etmekten ceza almıştı.

TFF, o dönem Trabzonspor yardımcı antrenörü olan Korkmaz'ı rakip takım oyuncusuyla kavga etmekten suçlu bulmuş ve bir resmi müsabaka soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin lira para cezası vermişti. Korkmaz, Fenerbahçe ile oynadıkları maçta yaşanan olaylarla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Her ne olursa olsun taraftarlarımızın sahaya girmesi büyük bir yanlıştı ancak tüm süreç boyunca tek amaçları tribünleri tahrik edip, ortamı germek ve olayları tırmandırmak olan bazı oyuncuların yaptıkları da görüntülerde mevcuttur. Aynı isimler, yaşanan olaylar sonrası bu sefer özellikle sosyal medya üzerinden kesip biçtikleri görüntülerle algı çalışmalarına başladılar. Bu oyuncuların beni sanki ortada hiçbir şey yokken ve durduk yere onlara arkadan saldırmışım gibi suçlaması tamamen kamuoyunu manipüle etmek ve kendi camialarına şirin gözükme çabasından başka bir şey değildir. Yaşanan olaylar beni ne kadar üzse de karakterim gereği böyle bir durum karşısında tepkisiz kalamazdım. İnsani olarak yerdeki bir kişiye uygulanan şiddete reaksiyon gösterdim. Bu durumun renklerle veya kulüplerle alakası yoktur. Tüm kulüplere karşı büyük bir saygım var."

SALDIRIDAN İKİ KEZ CEZA ALDI

Egemen Korkmaz, 2021 Şubat ayında yapılan Başakşehir - Trabzonspor Süper Kupa maçında da yaptığı saldırı nedeniyle dört maçtan men edilmiş ve 10 bin 500 TL para cezası almıştı. Yine 10 Mayıs 2022'de oynanan Kayserispor - Trabzonspor Türkiye Kupası karşılaşması Egemen Korkmaz'ın ceza aldığı bir başka karşılaşma oldu. Rakip takım taraftarlara saldıran Korkmaz'a üç karşılaşma men ve 7800 TL para cezası verildi.

FENERBAHÇE İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Egemen Korkmaz, Balıkesirspor’da başlayan futbolculuk yaşantısında, profesyonel olarak Kartalspor, Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, FC Wil 1900, İstanbul Başakşehir FK ve BB Erzurumspor kulüplerinde oynadı. Oyunculuk kariyerinde Avrupa kupalarında 30 maçta forma giyen Korkmaz, Fenerbahçe ile bir kez Süper Lig, bir kez Türkiye Kupası, bir kez de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Trabzonspor ile de bir Türkiye Kupası, bir kez de Süper Kupa’yı kaldırdı. Korkmaz, ayrıca Bursaspor ile bir kez 1. Lig şampiyonluğunu kazandı. Faal futbolculuk kariyerinde, A Milli Takım formasını dokuz kez giydi.

ANTRENÖR OLARAK TRABZONSPOR İLE ŞAMPİYONLUK KAZANDI

UEFA Pro Lisans diplomasına sahip olan Korkmaz, antrenörlük kariyerine Denizlispor’da başladı. Daha sonra BB Erzurumspor ve Trabzonspor kulüplerinde yardımcı antrenörlük görevlerini üstlendi. 42 yaşındaki teknik direktör, Trabzonspor’da çalıştığı dönemde 2021/22 sezonunda Süper Lig, 2020/21 sezonunda da Süper Kupa şampiyonluğunu kazandı.