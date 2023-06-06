TFF Genel Kurul Toplantısı'nın günü belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 22 Haziran Perşembe günü Ankara'da yapılacak.

TFF Genel Kurul Toplantısı'nın günü belli oldu

TFF'den yapılan açıklamaya göre, olağan seçimli genel kurul, Ankara JW Marriott Hotel'de saat 11.00'de başlayacak.

Çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 23 Haziran Cuma günü saat 11.00'de, ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantı çoğunluk aranmaksızın 30 Haziran Cuma günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.

Genel kurulda yönetimin hesap faaliyetleri görüşülüp karara bağlandıktan sonra TFF Başkanı, yönetim kurulu ile denetleme kurulu üyeleri seçilecek.

Toplantıda 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemi bütçesi de karara bağlanacak.

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