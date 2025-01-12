TFF harcama limitlerini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TFF harcama limitlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ara transfer döneminin harcama limitlerini duyurdu.

Kulüp Lisans Kurulu, 2024-2025 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.

30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. maddesi kapsamında, Ek XIII'te yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:

Ara transfer dönemi harcama limitleri şöyle:

Trabzonspor: 137.2 milyon euro

Fenerbahçe: 65.6 milyon euro

Galatasaray: 63.1 milyon euro

Beşiktaş: 32.9 milyon euro

İşte TFF'nin açıkladığı limitler:

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