TFF Hatayspor'la Fenerbahçe'yi eşleştirdi. FOMGET isyan etti

Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Başkent ekibi FOMGET'ten TFF'ye statü değişikliği tepkisi geldi.

TFF Hatayspor'la Fenerbahçe'yi eşleştirdi. FOMGET isyan etti

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) statü değişikliği kararına tepki gösterdi.
ABB FOMGET Kulübü Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, "Ligi 13 puan altımızda 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ligden çekilen Hatayspor ile eşleşip direk çeyrek finale katılırken, biz Hakkarigücü ile oynamak zorunda bırakılıyoruz. Bu doğru bir uygulama değil." denildi.
DÜNYA GENELİ ÖRNEĞİ
TFF'nin 28 Mart 2023 tarih ve 69 sayılı kararıyla statüde değişikliğe gittiği hatırlatılarak, "Federasyon söz konusu kararla direkt düşmeyi kaldırıp, play-out sistemi getirdi. Lige başlanan statüde A Grubu'nda son 2 takım (Dudullu, Altay), B Grubu'nda da son 3 takım (Trabzon, Adana İdman Yurdu, Kireçburnu) düşecekti. Lakin A Grubu'nda Hatayspor deprem nedeniyle çekildiğinden, play-off sayısını tamamlamak için geçmiş dönemdeki örneklere ve dünya genelindeki teamüllere bakılarak Dudulluspor'un da ilk 7'ye eklenmesi bekleniyordu." ifadeleri kullanıldı.
İSYAN ETTİ

Alınan kararla ABB FOMGET'in ligi ikinci sırada bitirdiği halde play-off elemesi oynamak zorunda bırakıldığı kaydedilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
"Ancak TFF'nin ilgili toplantıda 'çekilenler dikkate alınmaz' kararı sonrası Dudulluspor kendisini düşmemek için play-out maçları oynamak zorunda buldu. Biz ise ligi 2. sırada tamamlayıp diğer grubun 7'ncisi ile oynayacaktık. Fenerbahçe ilk günden itibaren kendisini otomatikman rakibi olarak gördüğü Hakkarigücü maçının hazırlıklarına başladığını resmi sosyal hesaplarından dahi paylaştı. Şu an geldiğimiz durumda; ligi 13 puan altımızda 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ligden çekilen Hatayspor ile eşleşip direk çeyrek finale katılırken, biz Hakkarigücü ile oynamak zorunda bırakılıyoruz. Oysa eski statü olsa Hatayspor lige devam edemediği için Dudulluspor'un play-off'a yükselmesi gerekirdi. Ancak TFF aldığı kararla ortada kadrosu olmayan Hatayspor'u play-off'a soktu. Federasyon 'çekilenler dikkate alınmaz' demesine rağmen, Hatayspor'u dikkate alarak Fenerbahçe ile eşleştirmiştir. Bu sayede Fenerbahçe doğrudan tur atlamış oldu. Bu durum teamüllere uymadığı gibi, hakkaniyetli de değildir. Takdiri spor kamuoyuna bırakıyoruz."

342048716-537866505194825-6263434211804124499-n.jpg

Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Ecel bayram günü kaldırımda yakaladı Güncel
Ecel bayram günü kaldırımda yakaladı
Kılıçdaroğlu’dan mezarlıktaki sözlü saldırı sonrası ilk açıklama Şifalı Bitkiler
Kılıçdaroğlu’dan mezarlıktaki sözlü saldırı sonrası ilk açıklama
Mardin'de yıldırımın ağaca düştüğü an şok etti Güncel
Mardin'de yıldırımın ağaca düştüğü an şok etti
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu Güncel
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
Şampiyonlar Ligi biletleri satışa çıktı. Fiyatları cep yaktı Spor
Şampiyonlar Ligi biletleri satışa çıktı. Fiyatları cep yaktı
Elon Musk’ın sadece 3 kişinin mavi tik parasını ödediği ortaya çıktı Teknoloji - Otomotiv
Elon Musk’ın sadece 3 kişinin mavi tik parasını ödediği ortaya çıktı
Vatandaştan AKP’li eski bakana tepki: 20 senedir sahip çıkmadınız şimdi mi sahip çıkacaksınız Siyaset
Vatandaştan AKP’li eski bakana tepki: 20 senedir sahip çıkmadınız şimdi mi sahip çıkacaksınız