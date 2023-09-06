TFF iki Avrupa finaline resmen aday. Oynanacak stadyum da belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce UEFA Süper Kupa'da da ev sahipliği yapan Beşiktaş Park Stadyumu'nun 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi Finali ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinden birinde ev sahipliği yapması için aday olarak gösterildiğini açıkladı.

TFF iki Avrupa finaline resmen aday. Oynanacak stadyum da belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Park'ın 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek Avrupa Ligi finali veya Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği yapılması için aday olarak bildirilmesine karar verildiğini açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 5 Eylül 2023 tarihinde yaptığı toplantıda daha önce UEFA'ya bildirilen stadyum listesinden Beşiktaş Park Stadyumu'nun, 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği yapılması için aday olarak bildirilmesine karar vermiştir. Finallerin ev sahipliğine ilişkin karar UEFA Yönetim Kurulu tarafından 2024 Mayıs ayında yapılacak toplantıda belirlenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Beşiktaş Park, 2019'da UEFA Süper Kupa finalindeki Liverpool- Chelsea maçına da ev sahipliği yapmıştı.

Öne Çıkanlar
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Çarşamba MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Çarşamba MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Son Haberler
Sakarya'da denize girmek yasaklandı Güncel
Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Ahmet Çakar Dursun Özbek'ten Fatih Altaylı'nın hesabını sordu. Kavga büyüyor Spor
Ahmet Çakar Dursun Özbek'ten Fatih Altaylı'nın hesabını sordu. Kavga büyüyor
Kadın sporunda dev hamle Spor
Kadın sporunda dev hamle
Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor All Star 2024'ün ilk yarışmacısı belli oldu Magazin
Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor All Star 2024'ün ilk yarışmacısı belli oldu
SGK ve Bağ-kur prim günleri eşitleniyor. Erken emeklilik kapıda Ekonomi
SGK ve Bağ-kur prim günleri eşitleniyor. Erken emeklilik kapıda
Yunanistan'da sel nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye çıktı Dünya
Yunanistan'da sel nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye çıktı
Fransız Rivierası’nda Gezilecek En Güzel Yerler Kültür Sanat
Fransız Rivierası’nda Gezilecek En Güzel Yerler