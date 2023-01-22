TFF'den İlhan Cavcav için anma mesajı

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden, Gençlerbirliği ve Kulüpler Birliği Vakfının Onursal Başkanı, adını Süper Lig'in 2017-2018 sezonuna vermekten onur duyduğumuz merhum İlhan Cavcav'ı aramızdan ayrılışının altıncı yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.
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