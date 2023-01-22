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TFF'den İlhan Cavcav için anma mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden İlhan Cavcav için anma mesajı yayımladı.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 11:17
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TFF İlhan Cavcav için anma mesajı yayımladı

TFF'den İlhan Cavcav için anma mesajı
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TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden, Gençlerbirliği ve Kulüpler Birliği Vakfının Onursal Başkanı, adını Süper Lig'in 2017-2018 sezonuna vermekten onur duyduğumuz merhum İlhan Cavcav'ı aramızdan ayrılışının altıncı yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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