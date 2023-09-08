TFF ilk yarının maç programını açıkladı. Derbilerin oynanacağı tarihler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)Süper Lig'de 5-18. haftaların maç programını açıkladı.
TFF'nin açıkladığı programa göre derbi tarihleri şöyle:
5. Hafta: Trabzonspor-Beşiktaş - 17 Eylül Pazar - 20:00,
9. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş - 21 Ekim Cumartesi - 19:00,
11. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor - 4 Kasım Cumartesi - 19:00,
15. Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe - 9 Aralık Cumartesi - 19:00,
18. Hafta: Fenerbahçe-Galatasaray - 24 Aralık Pazar - 19:00.
ERTELEME MAÇLARI
Öte yandan TFF, Avrupa kupaları play-off turları sebebiyle ertelenen müsabakalarının ne zaman oynanacağını açıklandı. Buna göre:
İstanbulspor - Galatasaray maçı 26 Eylül Salı 20:30, Adana Demirspor - Beşiktaş mücadelesi 27 Eylül Çarşamba 20:00 ve Fenerbahçe Başakşehir mücadelesi de 28 Eylül Perşembe 20:00'de oynanacak.