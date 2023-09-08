TFF ilk yarının maç programını açıkladı. Derbilerin oynanacağı tarihler belli oldu

TFF Süper Lig'de 5. haftadan 18. haftaya kadar olan maçların programını duyurdu.

TFF ilk yarının maç programını açıkladı. Derbilerin oynanacağı tarihler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)Süper Lig'de 5-18. haftaların maç programını açıkladı.

TFF'nin açıkladığı programa göre derbi tarihleri şöyle:

5. Hafta: Trabzonspor-Beşiktaş - 17 Eylül Pazar - 20:00,

9. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş - 21 Ekim Cumartesi - 19:00,

11. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor - 4 Kasım Cumartesi - 19:00,

15. Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe - 9 Aralık Cumartesi - 19:00,

18. Hafta: Fenerbahçe-Galatasaray - 24 Aralık Pazar - 19:00.

ERTELEME MAÇLARI
Öte yandan TFF, Avrupa kupaları play-off turları sebebiyle ertelenen müsabakalarının ne zaman oynanacağını açıklandı. Buna göre:

İstanbulspor - Galatasaray maçı 26 Eylül Salı 20:30, Adana Demirspor - Beşiktaş mücadelesi 27 Eylül Çarşamba 20:00 ve Fenerbahçe Başakşehir mücadelesi de 28 Eylül Perşembe 20:00'de oynanacak.

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