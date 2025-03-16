TFF Kadınlar 1. Ligi play-off | Yüksekova Spor - Giresun Sanayispor maç sonucu: 1-1

Düzenleme: Kaynak: DHA
TFF Kadınlar 1. Ligi play-off | Yüksekova Spor - Giresun Sanayispor maç sonucu: 1-1

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi play-off maçında Yüksekova Spor, evinde ağırladığı Giresun Sanayispor ile 1-1 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi play-off maçında Yüksekova Spor, evinde ağırladığı Giresun Sanayispor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 1. Lig play-off maçında Yüksekova Kadın Futbol Takımı, Giresun Sanayispor takımını konuk etti. Yüksekova Şehir Stadı'nda oynanan ve sporseverlerin ilgi gösterdiği müsabaka çekişmeli geçti. Ev sahibi takım, maçın 10. dakikasında Madiba Lee'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Her iki takım da oyunda dengeyi sağlamak için yoğun çaba sarf etti. Giresun Sanayispor'un beraberlik golü ise 85. dakikada Rabia Karagül'ün ayağından geldi. 1-1 berabere biten karşılaşmayı Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, kulüp başkanı Fevzi Yıldırım ve çok sayıda taraftar izledi.

TFF Kadınlar 1. Ligi play-off | Yüksekova Spor - Giresun Sanayispor maç sonucu: 1-1

TFF Kadınlar 1. Ligi play-off | Yüksekova Spor - Giresun Sanayispor maç sonucu: 1-1

TFF Kadınlar 1. Ligi play-off | Yüksekova Spor - Giresun Sanayispor maç sonucu: 1-1

TFF Kadınlar 1. Ligi play-off | Yüksekova Spor - Giresun Sanayispor maç sonucu: 1-1

TFF Kadınlar 1. Ligi play-off | Yüksekova Spor - Giresun Sanayispor maç sonucu: 1-1

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TFF Kadınlar 1. Ligi play-off | Yüksekova Spor - Giresun Sanayispor maç sonucu: 1-1
TFF Kadınlar 1. Ligi play-off | Yüksekova Spor - Giresun Sanayispor maç sonucu: 1-1