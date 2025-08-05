TFF kararını resmen duyurdu: Süper Lig'de 3 maç ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa'da mücadele eden kulüplerin taleplerini dikkate alarak sezonun açılış haftasında oynanacak 3 maçı ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Buna göre; Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Fenerbahçe-Alanyaspor, Kayserispor-Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçları ertelendi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Bu sezon ülkemizi UEFA Turnuvalarında temsil eden kulüplerimiz ile yapılan istişareler ve kulüplerimizin talepleri doğrultusunda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3. Eleme Turu müsabakaları dikkate alınarak, Trendyol Süper Ligin 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Erteleme müsabakalarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir.

Bu vesileyle UEFA turnuvalarında ülkemizi temsil eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz."