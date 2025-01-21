TFF'den Kartalkaya felaketi için duyuru! Tüm maçlarda yapılacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TFF'den Kartalkaya felaketi için duyuru! Tüm maçlarda yapılacak

TFF, Kartalkaya felaketi nedeniyle 24, 25, 26 ve 27 Ocak'ta oynanacak olan tüm müsabakalar öncesinde saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

TFF, Bolu/Kartalkaya felaketi nedeniyle 24, 25, 26 ve 27 Ocak'ta oynanacak olan tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangın felaketi nedeniyle vefat eden vatandaşlarımız anısına 24, 25, 26 ve 27 Ocak'ta oynanacak olan tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca tüm kulüplerimiz müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz.

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