Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Katar Futbol Federasyonu (QFA) ile iki ülke futbolu arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla iş birliği anlaşması imzaladı.

Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen törende, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile Katar Futbol Federasyonu Başkanı Jassim bin Rashid Al Buainain anlaşmaya imza attılar. Törende, federasyonlar arasındaki iş birliğinin kapsamı ve hedefleri kamuoyuyla paylaşıldı.

İmzalanan anlaşma kapsamında, futbolu ilgilendiren tüm alanlarda iki federasyonun ortak çalışmalar yürütmesi, karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında bulunması ve ortak projeler geliştirmesi hedefleniyor.

Özellikle altyapı, antrenör eğitimi, futbolcu gelişimi ve organizasyonel yapıların güçlendirilmesi gibi başlıklarda iş birliğinin artırılması planlanıyor.

TFF ve QFA yetkilileri, anlaşmanın sadece sportif değil, kurumsal anlamda da iki federasyon arasındaki ilişkileri ileri bir noktaya taşıyacağını vurguladı.

Bu iş birliğiyle birlikte, Türkiye ve Katar futbolu arasında uzun vadeli ve sürdürülebilir bir ortaklık kurulması amaçlanıyor.

Anlaşmanın, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek somut projelerle birlikte daha görünür hale gelmesi bekleniyor.