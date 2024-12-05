TFF, Maccabi Tel Aviv’in oyuncusunu UEFA’ya şikayet etti

Maccabi Tel Aviv oyuncusu Gavriel Kanichowsky'nin attığı golün ardından yaptığı asker selamı için harekete geçildi.



TFF, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçındaki gol sevinci nedeniyle Gavriel Kanichowsky'i UEFA'ya şikayet etti.



Yapılan bu hareketin siyasi, düşüncesiz ve açıkça bir mesaj verme amacı taşıdığı gerekçesiyle, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'ndan söz konusu oyuncuya ve kulübüne karşı TFF olarak bir inceleme başlatılması istendi.

UEFA'nın konuyla ilgili nasıl bir yol izleyeceği şimdiden merak edilmeye başlandı.