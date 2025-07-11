"TFF Osimhen'e lisans veremez"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
"TFF Osimhen'e lisans veremez"

Galatasaray'ın Napoli ile pazarlıkta olduğu Osimhen için Gürcan Bilgiç ilginç bir açıklama yaptı.

Son şampiyon Galatasaray'ın transfer gündemindeki en önemli isim olan Victor Osimhen için Gürcan Bilgiç açıklama yaptı.

"TFF OSIMHEN'E LİSANS VEREMEZ"

Bilgiç “Osimhen’in bonservisini takside de bölseler harcama limitinden geriye 80 kalıyor. Takımın maliyeti, uçak parası vs 80’in içinde! TFF, Galatasaray ek gelirini belgeleyemediği takdirde Osimhen’e lisans veremez!” ifadelerini kullandı.

Bilgiç ayrıca "Osimhen, bu maliyetlerle Gs’a geldiği an orada büyük problemler çıkar. Osimhen-İcardi problemi yaşanır. Bir ipte iki cambaz oynamaz. Osimhen iki maçı golsüz geçti, ‘Adam bu kadar para alıyor’ diye diğer oyuncular arasında konuşmalar başlar." dedi.

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