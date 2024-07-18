TFF seçimi başladı. Büyükekşi'nin adayı kazandı

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurul ve başkanlık seçimi başladı.

Ankara'daki JW Marriott Hotel'de düzenlenen genel kurulda ilk olarak Divan Kurulu Başkanlığı seçimi yapıldı.

MEHMET BAYKAN DİVAN KURULU BAŞKANI SEÇİLDİ

Mehmet Büyükekşi'nin adayı Mehmet Baykan ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun adayı Murat Sancak arasında yapılan seçimde 146 delegenin oyunu alan Mehmet Baykan seçimi kazandı. Murat Sancak'ın oyu ise 84'te kaldı.

İTİRAZ ETTİLER

Baykan'ın kazanması sonrası bazı delegeler oy sayımına itiraz etsede sonuç değişmedi.

HASAN ÇAVUŞOĞLU TEPKİ GÖSTERDİ

Yapılan itirazlara tepki gösteren Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Arkadaşlar böyle olmaz, daha şimdiden başladınız baskıya" dedi.

UEFA VE FIFA MÜFETTİŞLERİ DE SALONDA

Oylama öncesinde bir açıklama yapan İbrahim Hacıosmanoğlu FIFA ve UEFA yetkililerinin seçim için Ankara'ya geldiğini belirterek seçimin demokrasi ortamında gerçekleşmesi gerektiğini ifade etmişti.

Hacıosmanoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Servet Yardımcı'nın çekilmesi ve yaptığı açıklama, dünya futbol kamuoyunda bizi çok zor durumda bıraktı. Herhalde UEFA ve FIFA ilk kez başkan yardımcılarını genel kurula gözlemci olarak gönderdi. Büyükekşi'ye aziz milletimize yakışır bir şekilde kongre olmasını söyledim. UEFA ve FIFA'ya demokratik seçim olduğunu göstermemiz gerektiğini ilettim. Kazanacağımı düşünüyorum, bunu görüyorum. Tek adaylı seçim olsaydı, UEFA ve FIFA devreye girerdi. Bu anlamda Türk futboluna hizmet ettiğimi düşünüyorum."