Stefan Kuntz'un görevine son verildi. Oysa Büyükekşi bir hafta önce 'Devam ediyoruz' demişti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, görevden alındı.

DHA'nın haberine göre; TFF Yönetimi, Alman hocayı arayarak görevine son verildiğini bildirdi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, daha bir hafta önce Kuntz'la ilgili bir soruya şu cevabı vermişti:

"Şu anda Stefan Kuntz ile ilgili bir şey konuşmak doğru olmaz dedim. Puan kaybettiysek hep beraber kaybettik. Şu anda yolumuza devam ediyoruz."

Mehmet Büyükekşi , "Hırvatistan maçında da Stefan Kuntz takımın başında olacak mı?" sorusunu ise "Evet, Hırvatistan maçı, Letonya maçı, inşallah en iyisini yapmak için mücadele edeceğiz." şeklinde yanıtladı.

Öte yandan yerine gelecek isim de belli oldu.

Fanatik gazetesinin haberine göre; Alınan kötü sonuçların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Stefan Kuntz'u gönderdi ve yerine geçen sezon Adana Demirspor'u çalıştıran İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile anlaştı.