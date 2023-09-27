TFF suskunluğunu bozdu. Olimpiyat Stadı'nın zeminindeki boya skandalının faturasını kesti

İstanbulspor- Galatasaray maçında çıkan yeşil boya skandalıyla ilgili TFF flaş bir karar aldı.

TFF suskunluğunu bozdu. Olimpiyat Stadı'nın zeminindeki boya skandalının faturasını kesti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Atatürk Olimpiyat Stadı'nın bakımını yapan firmanın sözleşmesinin yarın itibarıyla feshedileceğini duyurdu.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor ile Galatasaray arasında oynanan 3. hafta erteleme müsabakası esnasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saha bakım konularında eksiklikler ve yetersizliklerin gözlendiği belirtilerek, "Bu olumsuzluklar nedeniyle ilgili firma ile yürütülen saha bakım sözleşmesinin 28 Eylül tarihi itibarıyla feshine karar verilmiştir." denildi.

NE OLMUŞTU?
Dün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan İstanbulspor- Galatasaray arasındaki maçta bazı futbolcular yeşile boyandı. Stat zemininin yeşile boyandığı iddia edilirken Galatasaray'ın beyaz formalı ve açık renkli saçı olanların yeşil tonlarda fotoğrafları görüldü. Torreira ve Icardi'nin yeşile boyanması da sosyal medyada gündem oldu.

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