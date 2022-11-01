Son dakika! Galatasaraylı yıldız Beşiktaş derbisinde oynayabilecek. Tahkimden flaş karar

TFF Tahkim Kurulu, Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi. Galatasaraylı futbolcu, Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.

Tahkim Kurulu, Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maçlık cezasının "somut olayın özelliklerine göre takdiren indirilerek" 1 maça düşürüldüğünü açıkladı.

Cezasını Fatih Karagümrük maçında çeken Abdülkerim, Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.

İŞTE TAHKİMİN AÇIKLAMASI

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin, futbolcusu Abdülkerim Bardakcı'nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezasının; somut olayın özelliklerine göre takdiren indirilerek 1 resmi müsabakadan men cezası biçiminde düzeltilmek suretiyle kararın onanmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir."