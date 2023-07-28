TFF Tahkim Kurulu Başkanı hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç'un hayatını kaybettiğini açıkladı.

TFF Tahkim Kurulu Başkanı hayatını kaybetti

Editör: Ufuk Cingöz

Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

TFF yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumun cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan Ede Köyü'nde defnedilecektir. Merhum Mustafa Artuç'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.

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