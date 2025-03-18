TFF, TOGG ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) arasında milli takımlar ana sponsorluğu anlaşması imzalandı.

TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ile milli oyuncular Hakan Çalhanoğlu ve Ebru Topçu katıldı.

İbrahim Hacıosmanoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk milli markasını milli takımlarla buluşturduklarını belirterek, "Bu anlaşmanın bizi çok daha iyi yerlere götüreceğine inanıyorum. Uzun yıllardır sponsorumuz olan Mercedes'e teşekkür ediyorum. Farklı alternatiflerimiz de vardı. Asıl olan milli dava. Amacımız, milli markamızla milli takımı buluşturmaktı. Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda böyle güzel bir marka yarattılar. İnşallah, bu iş birliği hem TOGG'a hem de milli takımlara uğurlu gelir. 2026 FIFA Dünya Kupası'na TOGG'ları götürür ve orada bineriz." ifadelerini kullandı.

TOGG'un Türkiye'nin değerli ve milli bir markası olduğunu vurgulayan Fuat Tosyalı, "TOGG, elektrikli araç ekosisteminin oluşmasında oyun kurucu olan, yeni bir endüstrinin doğuşunun temsilcisi. Herkesin etrafında birleştiği ortak bir payda. Bizi birleştiren bu değerin milli takımın ana sponsoru olması çok anlamlı bir gelişme. Bu iş birliğini sadece bir sponsorluk olarak görmüyoruz. Ülkemizin 2 değerini bir araya getirerek yepyeni bir iş birliği ortaya koyuyoruz. TOGG inanıyorum ki millilerde yeni zaferlerin kapısını açacak. Her zaman millilerin yanında olacağız ve onları her koşulda destekleyeceğiz. Bu iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum. Milli takımların kullanımı için 100 adet T10X otomobil vereceğiz ve 16 adet turbo şarj istasyonu kuracağız." şeklinde görüş belirtti.

VİNCENZO MONTELLA: "BU BANA ÇOK BÜYÜK GURUR VERİYOR"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türk markasıyla yapılan anlaşma dolayısıyla gururlu olduğunu dile getirdi.

TOGG'un tümüyle Türkiye markası olduğunun altını çizen İtalyan çalıştırıcı, "Bu bana çok büyük gurur veriyor. 18 Mart, Türkiye'nin bağımsızlığı yolunda çok önemli bir gün. Biz, tam olarak ülkeyi yansıtan bir takımız. TOGG, Türk bir marka olduğu için ülkeyle tam olarak bütünleşmiş durumdayız. Birlikte önemli tarih sayfaları yazacağımızı ümit ediyorum. Uluslar Ligi'nde Macaristan ile karşılaşacağız. İstanbul'da 2,5 yıl sonra maç yapacağız. Takımlar arasındaki rekabeti bir süreliğine kenara koyacağız. Perşembe günü tek bayrak altında mücadele edeceğiz. Taraftarımıza bize destek olmaları çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

NECLA GÜNGÖR KIRAGASI: "BU ANLAŞMA, ORTAK VİZYONUN GÖSTERGESİ"

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, TOGG ile yapılan sponsorluk anlaşmasının ortak bir vizyonun göstergesi olduğunu aktardı.

Türkiye'nin iki büyük değerinin bir araya geldiğini ifade eden Kıragası, "TOGG, Türkiye'nin otomotiv sektöründe attığı en büyük hamlelerden biri. Yerli ve milli kavramların karşılığını göstermek adına çok önemli bir adım. Bu, sadece bir sponsorluk anlaşması değil, ortak vizyonun göstergesi. Değerli destekleri için TOGG ailesine teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ile Ebru Topçu, TOGG'a teşekkür ederek, sponsorluk anlaşmasının milli takımlara başarı getirmesi temennisinde bulundu.

İmza töreni, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.