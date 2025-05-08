TFF, transfer dönemi tarihlerini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
TFF, transfer dönemi tarihlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), transfer ve tescil dönemlerini açıkladı.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 08.05.2025 tarihli toplantısında 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir. Buna göre; 2025-2026 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 30 Haziran 2025 tarihinde başlayıp, 12 Eylül 2025 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir" denildi.

Son Haberler
MHP’den ortalığı karıştıracak adım! Erdoğan hedef almıştı
MHP’den ortalığı karıştıracak adım! Erdoğan hedef almıştı
Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
Milletvekilleri sordu Google yanıtladı! "Bir siteyi batırmak gibi bir niyetimiz yok"
Milletvekilleri sordu Google yanıtladı! "Bir siteyi batırmak gibi bir niyetimiz yok"
Elazığspor'dan bayrak kampanyası
Elazığspor'dan bayrak kampanyası
İmamoğlu’nun mesajı bu şekilde paylaşıldı! Erişim engeli getirilmişti
İmamoğlu’nun mesajı bu şekilde paylaşıldı! Erişim engeli getirilmişti