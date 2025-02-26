TFF yabancı hakem için kararını verdi: Karar son toplantıda çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu, Sloven Slavko Vincic'in performansından fazlasıyla memnun kaldı. TFF Yönetim Kurulu, maç sonrası yaptığı değerlendirmede ünlü hakemin Galatasaray-Fenerbahçe maçını mükemmel yönettiği görüşünde birleşti.

Bugünkü yönetim toplantısında derbinin hakemiyle ilgili MHK'de bir analiz yapacak. Toplantıda, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın yabancı hakem istekleri masaya yatırılacak. Sabah gazetesinden Murat Özbostan'ın haberine göre; TFF'nin bu taleplere olumlu yanıt vereceği öğrenilirken, bundan sonraki derbilerde yabancı hakem uygulaması devam edecek.

VINCIC DERBİLERE GELECEK

TFF kanadında bunlar yaşanırken, Vincic'in bundan sonra da UEFA ve ülkesinin uygun görmesi halinde derbi yönetmesi planlanıyor. Genel olarak da Sloven hakemin performansı olumlu karşılandı.

Diğer bir konu ise Mourinho'nun 4. hakem Kadir Sağlam'a söylediği, "İyi ki sizler yönetmediniz maçı, yoksa felaket olurdu" sözü de TFF'de büyük rahatsızlık yarattı. Konuyla ilgili Kadir Sağlam'dan da bilgi alınacak.