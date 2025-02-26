TFF yabancı hakem için kararını verdi: Karar son toplantıda çıktı

Kaynak: Sabah
TFF yabancı hakem için kararını verdi: Karar son toplantıda çıktı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin Sloven hakemi Vincic’in performansı sonrası TFF’nin yabacı hakem kararı belli oldu. Yapılan son toplantıda yabancı hakem konusunda flaş karar çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Sloven Slavko Vincic'in performansından fazlasıyla memnun kaldı. TFF Yönetim Kurulu, maç sonrası yaptığı değerlendirmede ünlü hakemin Galatasaray-Fenerbahçe maçını mükemmel yönettiği görüşünde birleşti.

Bugünkü yönetim toplantısında derbinin hakemiyle ilgili MHK'de bir analiz yapacak. Toplantıda, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın yabancı hakem istekleri masaya yatırılacak. Sabah gazetesinden Murat Özbostan'ın haberine göre; TFF'nin bu taleplere olumlu yanıt vereceği öğrenilirken, bundan sonraki derbilerde yabancı hakem uygulaması devam edecek.

VINCIC DERBİLERE GELECEK

TFF kanadında bunlar yaşanırken, Vincic'in bundan sonra da UEFA ve ülkesinin uygun görmesi halinde derbi yönetmesi planlanıyor. Genel olarak da Sloven hakemin performansı olumlu karşılandı.

Diğer bir konu ise Mourinho'nun 4. hakem Kadir Sağlam'a söylediği, "İyi ki sizler yönetmediniz maçı, yoksa felaket olurdu" sözü de TFF'de büyük rahatsızlık yarattı. Konuyla ilgili Kadir Sağlam'dan da bilgi alınacak.

Son Haberler
Günlük 2 milyon lira! Adana yasa dışı bahis şebekesi çökertildi
Günlük 2 milyon lira! Adana yasa dışı bahis şebekesi çökertildi
Başsavcılık'tan diploma açıklaması geldi! İmamoğlu'nun diplomasının iptali için yazı gönderildiği iddia edilmişti...
Başsavcılık'tan diploma açıklaması geldi! İmamoğlu'nun diplomasının iptali için yazı gönderildiği iddia edilmişti...
Merve Taşkın için istenen ceza belli oldu! Müstehcenlik suçundan gözaltına alınmıştı
Merve Taşkın için istenen ceza belli oldu! Müstehcenlik suçundan gözaltına alınmıştı
Emekliler yine isyanda: Dalga geçiliyor gibi bir his var içimde!
Emekliler yine isyanda: Dalga geçiliyor gibi bir his var içimde!
Mourinho ve Okan Buruk’u bekleyen cezalar ortaya çıktı: TFF’nin talimatları ne diyor?
Mourinho ve Okan Buruk’u bekleyen cezalar ortaya çıktı: TFF’nin talimatları ne diyor?