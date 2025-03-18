TFF, yabancı hakem konusunda ne zaman karar verileceğini açıkladı

Beşiktaş, 29 Mart'ta Süper Lig'de oynayacakları Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebinde bulunmuştu.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Neşe Kavak, Ekol TV'ye yaptığı açıklamada yabancı hakem konusu ile ilgili kararı milli aranın ardından vereceklerini açıkladı.

Kavak açıklamasında, "Yabancı hakem konusunu Macaristan maçları sonrası yapacağımız ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Derbiyi kimin yöneteceği konusunda gelen son kulis bilgilerine göre maçı Halil Umut Meler’in yöneteceği belirtiliyordu.