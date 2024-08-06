TFF yönetimine giren kulüp başkanının yerine eşi seçildi. Sessiz sedasız seçim yapıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa FK’nın Başkanı Mevlüt Aktan, İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Başkan olarak seçildiği TFF’nin yeni yönetimine seçildi. TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı da olan Aktan, TFF yönetimine girdiği için kulüpteki görevinden istifa etti. Aktan TFF yönetiminde 1. Lig’den sorumlu olacak.

Manisa ekibinde 2017 yılından bu yana başkanlık görevini yürüten Aktan’ın istifası sonrası seçim yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpte Aktan'ın istifası sonrası yeni başkanın önümüzdeki günlerde duyurulacağı açıklanırken, aradan geçen 3 haftalık süreçte açıklama yapılmadı. Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde ise Manisa ekibinin başkanı olarak Mevlüt Aktan'ın eşi Yasemin Buket Aktan'ın adı yer aldı.

Manisa'da yerel medya sahibi de olan Mevlüt Aktan'ın eşi Avukat Yasemin Buket Aktan, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde önceki Cengiz Ergün döneminde sosyal hizmetler dairesi başkan danışmanı, Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren SPİLAŞ'ta yönetim kurulu başkan yardımcısı, BESOT AŞ genel müdürü olarak da görev almıştı.