Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında dün oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Gaziantep FK maçının ardından Beşiktaş camiası karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam ve VAR'ı Halil Umut Meler'e yönelik sitemini ifade etmişti.

'İKİNCİ YARIYA YABANCI VAR HAKEMİ İLE BAŞLAMA İSTEĞİMİZİ İLETTİK'

Bugün Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TFF yönetimiyle görüşmek üzere Riva'ya gitti.

Yapılan ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Serdal Adalı, "MHK başkanımızın kendisine de söyledim. 6 ay önce MHK başkanımız ile ne düşünüyorsam, bugün de onu düşünüyorum. İyi bir insan olabilir, iyi bir iş yapmaya çalışabilir ama altında çalışan ekibi hakim olduğunu düşünmüyorum. Özellikle VAR hakemleri konusunda... Hakem operasyonları ile ilgili, hakem eksilmesi var. Hakem eksilmesi varken takviye lazım. Daha önce de söyledim, bugün tekrar ettim. Saha içinde yerli hakemlerimizle devam etmeyi isteriz, güveniyoruz da ama özellikle üstüne basa basa, resmi talep mi dersiniz, ne dersiniz, ikinci yarıda yabancı VAR hakemi ile başlama isteğimizi ilettik. Kendileri de çok farklı düşünmüyor. Bugün federasyon başkanı da VAR'daki hataların telafisinin olmadığını söyledi." diye konuştu.

'İŞ SOKAĞA DÖKÜLMEYE GELDİ Mİ EN İYİSİNİ YAPARIZ'

Sözlerine devam eden Adalı şu ifadeleri kullandı:

"İlk yarı bitiyor, 2-3 maç kaldı. Bizim lehimize bir hata yapıldı mı, ben hatırlamıyorum. Onlar da hatırlamıyorum. Ama maalesef hatalar Beşiktaş'ın aleyhine oluyor. Kabul edilebilir bir şey değil, sinir uçlarımızla oynuyorlar.

İnsanları sokağa dökmek için mücadele eden bir ekip var. Son noktadayız artık. Efendilikte üstümüze yok ama bizi tahrik etmesinler, iş sokağa dökülmeye geldi mi, onun da en iyisini yaparız.

Bir tane Beşiktaş'ın lehine hata söyleyin dedim, yok, hatırlamıyorum, onlar da hatırlamıyorlar.

Lehimize bir şey istemiyoruz ama aleyhimize de olmasın. Bizim penaltı beklentimiz var, Gaziantep'in de oldu. Sakatlanmış, bizde de Jota en az iki ay yok!"

Halil Umut Meler'in Beşiktaş camiasının tepki gösterdiği bir hakem olmasına rağmen maçlarına atanmasına da değinen Adalı, "Bizim tepkili olduğumuz bir hakemi tekrar denemek... Kusura bakmasınlar resmen ateşle oynuyorlar!' dedi.