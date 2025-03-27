TFF’de çıkan büyük kaos ortaya çıktı: Yönetim Yabancı hakem istedi, Hacıosmanoğlu ‘Hayır’ dedi

Süper Lig’de Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi için çıkan hakem tartışmaları dün son buldu. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için alınan yabancı hakem kararı sonrası tüm ısrarlara rağmen Tüpraş Stadı’nda oynanacak derbiyi yerli hakem yönetecek. Kritik maçta düdük çalacak hakem Yasin Kol oldu. Yasin Kol kariyerinde ilk kez bir derbi maçı yönetecek.

Beşiktaş, TFF’ye yaptıkları yabancı hakem başvurusunun reddedilmesi sonrası sert tepki gösterdi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yaptığı açıklamada TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun istifa etmesi gerektiğini belirtti. Öte yandan siyah beyazlılar sosyal medyadan yaptığı paylaşımla derbinin hakemi Yasin Kol’un yabancı dil bilmediğine dikkat çekti.

TFF’DEKİ BÜYÜK KAOS ORTAYA ÇIKTI

Milliyet’te yer alan habere göre, yabancı hakem konusunda TFF’de büyük kaos çıktı. TFF yönetiminde bulunan 14 üye iki hafta önce düzenlenen toplantıda Beşiktaş-Galatasaray derbisini yabancı hakemin yönetmesi konusunda ısrarcı oldu. Ancak TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ısrarlara rağmen yerli hakemin görev almasını istedi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi işçin yabancı hakem kararı alan Hacıosmanoğlu’nun Beşiktaş-Galatasaray derbisini yerli hakemin yönetmesini istemesi yönetimde büyük şaşkınlığa neden oldu.

Vincic’in Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki yönetimi, Beşiktaş ile Trabzonspor’dan gelen yabancı hakem talepleri ve 14 yönetim kurulu üyesinin isteğine karşın TFF’den yerli hakeme dönüş kararı çıktı. Başkan Hacıosmanoğlu’nun Türk hakemlere verdiği sözü yerine getirmek için bu yönde hareket ettiği ve yabancı hakemlerle ilgili tüm talepleri geri çevirdiği aktarıldı. TFF içinde de önemli görüş ayrılıklarının bulunduğu ifade edildi.

HALİL UMUT MELER SAKATLANDI, PLAN DEĞİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu ile doğrudan iletişime geçerek Galatasaray’la oynayacakları derbiyi yönetecek hakemle ilgili duyumlarını paylaştığı ortaya çıktı. Adalı’nın Halil Umut Meler’in maça atanacağına dair bilgisini TFF yetkilisine ilettiği vurgulandı.

Bu görüşmede derbi için yabancı hakem beklentisi içinde olduklarının altını çizen Serdal Adalı’nın, “Son günlerde Halil Umut Meler’in ismini sıkça duyuyoruz. İddialar doğru mu?” diye sorduğu belirtildi. TFF yetkilisinin ise “Türk hakem için karar verirsek Halil Umut Meler birinci adayımız olur” yanıtını ilettiği belirlendi.

Ancak Halil Umut Meler’in İrlanda Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi play-off maçında sakatlanması bu planın hayata geçirilmesini engelledi. Meler’in 37. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle kalan sürede 4. hakem Mehmet Türkmen düdük çalmıştı.