TFF'de Fenerbahçe depremi

TFF seçimlerinde Mehmet Büyükekşi’yi geçmeyi başaran İbrahim Hacıosmanoğlu görevine başladı. Geçtiğimiz günlerde ilk kez yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrası ortalık karıştı.

SEÇİLİR SEÇİLMEZ İSTİFA ETTİ

Yeni yönetimde TFF Başkanvekili olması beklenen Bayram Saral flaş bir kararla istifa ettiğini duyurdu. Seçildikten sadece 5 gün sonra istifa edilen Saral ve Hacıosmanoğlu hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

KOMİSYON KARARI SARAL'I ÇILDIRTTI

Hacıosmanoğlu’nun toplantıda 2010-2011 sezonuna dair bir komisyon kurulmasına karar verdiği ve Saral’ın bu yüzden istifa ettiği belirtildi.

Saral'ın istifa açıklaması şu şekilde:

"İstişareye dayalı, birlikte şeffaf yönetim anlayışının gerçekleşmeyeceğine dair şahsımda oluşan kanaat dolayısıyla, bu derin fikir ayrılığının TFF kurumuna ve mevcut yönetimine zarar vermemesi adına bugün itibariyle TFF yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyuna duyurur, mevcut başkan ve yönetim kuruluna üstün başarılar dilerim.



Yaklaşık 4 ay boyunca devam eden demokratik hak arayışı mücadelemizde bizlere destek veren tüm kulüp başkanları ve yöneticilerine, TFF delegelerine, bütün çalışma arkadaşlarımıza en içten şükranlarımı arz eder, haklarını helal etmelerini dilerim."