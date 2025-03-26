TFF’de flaş istifa! Derbi hakemi tartışması sonrası yaşandı

Süper Lig’de Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi hakem kararı henüz açıklanmadı ancak gelen bir haber ortalığı karıştırdı.

TFF Başkanvekili Ceyhun Kazancı’nın görevinden istifa etti. Kazancı yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"18 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladığım görevimden, gördüğüm lüzum üzerine istifa etmiş bulunuyorum. Bu ayrılığın iki tarafa ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Görevim süresince yanımda olan, destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum."

Ceyhun Kazancı yaptığı yazılı açıklamada istifanın nedenini duyurmasa da gelen iddialara göre TFF'nin Beşiktaş-Galatasaray derbisi için aldığı hakem kararı sonrası istifanın geldi. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, derbide yerli hakemin görev alması kararını alınca Kazancı görevinden istifa etti.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun derbi için hakem kararını bugün resmen açıklaması bekleniyor.