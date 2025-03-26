TFF’de flaş istifa iddiası: Nedeni hakem kararı

Süper Lig’de Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi hakem kararı henüz açıklanmadı ancak gelen bir iddia ortalığı karıştırdı.

HT Spor'da yer alan habere göre, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun derbide yerli hakemi yönetmesi yönünde karar aldığı ve sonrasında bir istifa yaşandığı öğrenildi.

TFF Başkanvekili Ceyhun Kazancı’nın görevinden istifa ettiği iddia edildi. Kazancı’nın hakem kararı nedeniyle istifa kararı aldığı belirtiliyor. Kazancı’nın istifa kararı alarak ofisinden eşyalarını topladığı gelen haberler arasında yer alıyor.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun derbi için hakem kararını bugün resmen açıklaması bekleniyor.