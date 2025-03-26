TFF’de flaş istifa iddiası: Nedeni hakem kararı

Kaynak: HT Spor
TFF’de flaş istifa iddiası: Nedeni hakem kararı

Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi hakem belirsizliği devam ederken çıkan bir iddia ortalığı karıştırdı. Buna göre TFF’de flaş bir istifa yaşandı.

Süper Lig’de Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi hakem kararı henüz açıklanmadı ancak gelen bir iddia ortalığı karıştırdı.

HT Spor'da yer alan habere göre, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun derbide yerli hakemi yönetmesi yönünde karar aldığı ve sonrasında bir istifa yaşandığı öğrenildi.

TFF Başkanvekili Ceyhun Kazancı’nın görevinden istifa ettiği iddia edildi. Kazancı’nın hakem kararı nedeniyle istifa kararı aldığı belirtiliyor. Kazancı’nın istifa kararı alarak ofisinden eşyalarını topladığı gelen haberler arasında yer alıyor.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun derbi için hakem kararını bugün resmen açıklaması bekleniyor.

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