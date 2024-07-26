TFF'de Galatasaray depremi. Hacıosmanoğlu başkanlığa getirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TFF'de Galatasaray depremi. Hacıosmanoğlu başkanlığa getirdi

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun PFDK Başkanlığı'na atadığı Av. Celal Nuri Demirtürk'ün fanatik Galatasaraylı olduğu ortaya çıktı.

TFF başkanlığına seçilir seçilmez federasyondaki kurulların istifalarını isteyen İbrahim Hacıosmanoğlu yeni atamaları yaptı.

Hacıosmanoğlu’nun yaptığı atamalar arasında en konuşulan ve tepki çeken isim Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Başkanı Celal Demirtürk oldu.

Celal Demirtürk hakkında sosyal medyadan bir paylaşım yapan Gazeteci Tahir Kum yeni başkanın fanatik Galatasaraylı olduğunu ortaya çıkardı.

Tahir Kum ayrıca Demirtürk’ün 2002 yılındaki şike/bahis operasyonunda tutuklanan eski hakemlerden Sadık İlhan’ın avukatlığını yaptığını açıkladı.

Galatasaraylı bir ismin PFDK Başkanlığı’na getirilmesi diğer kulüplerin destekleyen taraftarların tepkilerine neden oldu.

İşte TFF’deki kurullara atanan isimler:

PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Celal Demirtürk seçildi.

Asil Üyeler; Gökhan Karaburun, Taha Çalık, Ersin Yücel, Serhat Çetin, Muammer Küçük ve Mehmet Erol oldu.

Yedek üyeler ise Yaşar Kaya Yılmaz, Hasan Basri Pehlivan, Ziya Koç, Emre Karapınar, Ahmet Şahin ve Harun Kaya seçildi.

TAHKİM KURULU

Tahkim Kurulu Başkanlığı'na ise Ali Günay getirildi.

Tahkim Kurulu'nun Asil Üyeleri Cevat Okutan, Yavuz Aksoy, Abdurrahman Alp Beyaz, Ali Atay, Fatih Erdöl ve Bülent Savtok oldu.

Yedek üyeler ise Deniz Gül, Güvenç Mehmet Uzun, Muhammet Yusuf Dündar, Ali Salihoğlu, Nafiz Özgür Rifaioğlu ve Feyat Kıyak seçildi.

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULU

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanı Yiğit Örnek oldu.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda Asil Üyeler; Yasemin Yanardağ Özer, Taner Aktaş, Mutlu Aydın Güneşli, Köksal Kızıltaş, Çağla Kızılkoca ve Kerem Tufan yer aldı.

Yedek Üyeler ise Haldun Şeref Yüksel, Hulusi Yılmaz, Fatih Atalay, Rahmi Kuşçu, Semih Albayrak, ve Oğuzhan Özbaş getirildi.

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