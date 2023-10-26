TFF'de Galatasaray temizliği. Ali Koç isim istedi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Galatasaraylı yöneticilerden birisini feda etmesini istediği ortaya çıktı.

TFF'de Galatasaray temizliği. Ali Koç isim istedi

Galatasaray Fenerbahçe savaşı devam ederken Sarı Lacivertli kulüpte gündem Yusuf Günay.

Daha önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray eski asbaşkanı için "köstebek" yakıştırması yapmıştı. Son günlerde yaşananların ardından gerilim tavan yaptı.

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur çıktığı canlı yayında, 'VAR kayıtlarını Lale Orta, Ali Koç'a çekti gönderdi' açıklamasını yaptı.

Bu şimdiye kadar ortaya atılan en ciddi iddiaydı.

Fotospor Gazetesi'nde yer alan habere göre; TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi daha önce Yusuf Günay'ı Ali Koç'un, "o olmasın" demesine rağmen ekibinden çıkarmadı.

TFF yönetim kurulunda Mehmet Büyükekşi ve Yusuf Günay dışında 3 Galatasaraylı daha var: Alkan Kalkavan, Hamit Altıntop ve Ali Düşmez.

Hamit Altıntop'a herhangi bir müdahale yapılması beklenmiyor.

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