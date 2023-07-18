TFF’de Tahkim Kurulu’na atanan başkanın FETÖ’cü HSYK üyesiyle yazdığı kitaplar ortaya çıktı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin isminin FETÖ ile anılması ile ilgili tartışmalar henüz tazeliğini korurken bir başka dikkat çeken atama dün gündem oldu.

Toygun Atilla’nın haberine göre Tahkim Kurulu Başkanı olarak atanan Yargıtay Üyesi Mustafa Artuç'un FETÖ mensubu eski HSYK üyesi Kerim Tosun ile birlikte kaleme aldığı kitaplar ortaya çıktı.

Halen görevdeki Yargıtay üyelerinin futbol kurullarında görev alması etik olmadığı gerekçesi ile ne kadar tartışmalı ise Futbol Federasyonu'nun yeni Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç'un geçmişi de aynı ölçüde tartışmalı.

Geçen yıl Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanlığı'na Yargıtay Onursal Başkanı İsmail Rüştü Cirit, asil üyeliklere ise Yargıtay Ceza Kurulu Başkanı Eyüp Yeşil ile Yargıtay 9.Ceza Dairesi üyesi Mustafa Artuç getirilmişti.

TAHKİM KURULUNA TARTIŞMALI YARGIÇ

Bu da, yargıçların Tahkim Kurulu'nda göreve getirilmesinin anayasaya aykırı olduğu ve etik olmadığı yönünde tartışmaları beraberinde getirmişti.

Bu yıl da yapılan atamalarda Tahkim Kurulu Başkanlığı'na yine bir yargıç, Yargıtay üyesi Mustafa Artuç getirildi.

Tahkim Kurulu başkan ve üyelerinin Tahkim Kurulu'nda görev yapmaları ile ilgili tartışma bu yıl da yaşanır mı bilinmez...

Ancak Tahkim Kurulu'na Başkan olan Mustafa Artuç'un geçmişinin yeni bir tartışma yaşatacağı kesin...

Yargıtay üyesi Mustafa Artuç'un, Yargıtay Tetkik Hakimliği ve Adalet Akademisi Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğu yıllarda, Fetullahçı savcı ve yargıçlarla iyi ilişkiler içinde bulunduğu yargı camiasında öteden beri konuşuluyor.

Ancak Mustafa Artuç'un bu iyi ilişkilerinin ete kemiğe büründüğü nokta ise FETÖ'den yargılanan, itirafçı olan ve 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan eski HSYK üyesi Kerim Tosun ile birlikte yazdığı kitaplar.

Mustafa Artuç ve Kerim Tosun'un, "Türk Hukukunda Suçlar ve Tüm Özel Ceza Yasaları", "Türk Hukukunda Suçlar ve Kabahatlar", "Asliye Ceza Ağır Ceza ve İcra Davaları", "Sulh Ceza Davaları" adlı kitapları bulunuyor.

BÜYÜKEKŞİ DE TUSCON'LA TEMASTAYDI

Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de 2008-2010 arasında Türkiye İhracatçılar Meclisi başkanlığı yaptığı dönemde FETÖ'nün iş dünyası yapılanması olan TUSKON ile uzun yıllar temastaydı.

Mehmet Büyükekşi'nin kardeşi Aykut Büyükekşi hakkında ise "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 2020'de dava açıldı.

Fenerbahçe Kulubü, Büyükekşi'nin aday gösterilmesine "FETÖ'den yargılanma süreci devam eden bir şahsın yakın aile ferdinin TFF Başkanı olmasının yaratacağı soru işaretleri göz ardı edilebilir mi?" açıklaması ile karşı çıkmıştı.

Başkan Ali Koç da, "Elimdeki bilgiler sebebiyle söylüyorum; yumuşak karın oluşturabilecek bir durum söz konusudur. Bütün Fenerbahçelilerin bu konuyu takip etmesini istiyorum" demişti.