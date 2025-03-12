TFF’deki kritik toplantıda neler konuşuldu? Yöneticilerden Hacıosmanoğlu’na sert tepki

Galatasaray - Fenerbahçe maçına Sloven hakem Slavko Vincic'in atanmasının ardından, Süper Lig'de bu sezon kalan derbilerde de yabancı hakemlerin görev alması fikri tartışılmaya devam ediyor.

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacağı derbilere yabancı hakem atanmasını talep etmiş ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) bu konuda ivedelikle bir cevap istediğini duyurmuştu.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; TFF'nin önceki gün gerçekleştirdiği yönetim toplantısında gündem maddeleri arasında yer almasa da bu konu görüşüldü.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Biz yabancı hakemi sadece bir kereye mahsus getirdik" dese de bazı yöneticilerin onunla aynı fikirde olmadığı kaydedildi.

Yapılan konuşmalarda, "Beşiktaş'ın talebi doğru ve haklıdır" diyen yöneticilerin, "Biz derbiye yabancı hakem atayarak bu kapıyı açtık. Şimdi istekleri geri çevirmek adil olmaz. Bu sezon kalan 5 derbi ve son haftalarda küme düşme hattındaki takımların kendi aralarında oynayacakları kritik maçlar için de yabancı hakem düşünmeliyiz" ifadelerini kullandıkları öğrenildi.

Şu anda konuyla ilgili net bir karar alınmadığı kaydedilirken, bir sonraki toplantıda yabancı hakem meselesinin masaya yatırılacağı ifade edildi.

Bu sezon oynanacak diğer derbiler şöyle:

Beşiktaş - Galatasaray (Süper Lig)

Fenerbahçe - Galatasaray (Türkiye Kupası)

Fenerbahçe - Trabzonspor (Süper Lig)

Fenerbahçe - Beşiktaş (Süper Lig)

Trabzonspor - Galatasaray (Süper Lig)