TFF’deki toplantıdan kritik kararlar çıktı. İstifa söylentileri sonrası ilk kez toplandılar

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun istifa edeceği yönünde çıkan söylentiler sonrası ilk kez toplantı.
Üyeler, olağan yönetim kurulu toplantısında Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun arkasında olduklarını ifade ederek destek çıktı.
Pazar gün TFF'nin resmi sitesinden istifa iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edilmişti.
Öte yandan toplantıda Uluslar Ligi Play-Off’taki Türkiye-Macaristan maçının İstanbul’da oynanmasına yönelik ortak bir görüşün ortaya çıktığı belirtildi. Stadyum ismi daha saha sonra belirlenecek.