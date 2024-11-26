TFF’deki toplantıdan kritik kararlar çıktı. İstifa söylentileri sonrası ilk kez toplandılar

Kaynak: Haber Merkezi
TFF’deki toplantıdan kritik kararlar çıktı. İstifa söylentileri sonrası ilk kez toplandılar

TFF’de yönetim, Başkan Hacıosmanoğlu’nun istifa edeceği yönünde çıkan söylentiler sonrası ilk kez toplandı. Toplantıdan Hacıosmanoğlu’na destek çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun istifa edeceği yönünde çıkan söylentiler sonrası ilk kez toplantı.

Üyeler, olağan yönetim kurulu toplantısında Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun arkasında olduklarını ifade ederek destek çıktı.

Pazar gün TFF'nin resmi sitesinden istifa iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edilmişti.

Öte yandan toplantıda Uluslar Ligi Play-Off’taki Türkiye-Macaristan maçının İstanbul’da oynanmasına yönelik ortak bir görüşün ortaya çıktığı belirtildi. Stadyum ismi daha saha sonra belirlenecek.

Son Haberler
Yolda mahsur kalanlara jandarma yetişti
Yolda mahsur kalanlara jandarma yetişti
Gaziantep’te çayda ölü bulunan kadın toprağa verildi
Gaziantep’te çayda ölü bulunan kadın toprağa verildi
Cevdet Yılmaz, Turizm Yatırım Forumu'nda konuştu
Cevdet Yılmaz, Turizm Yatırım Forumu'nda konuştu
Plastik toplarken 10 metrelik kuyuya düştü
Plastik toplarken 10 metrelik kuyuya düştü
Zincir marketlerde satılıyor. Pizza devi ürünlerini toplatıyor
Zincir marketlerde satılıyor. Pizza devi ürünlerini toplatıyor