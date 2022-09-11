﻿Adana Demirspor-Trabzonspor maçının saati değişti

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor ile Trabzonspor arasında oynanacak maçın başlama saatinin değiştiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada Adana Demirspor ile Trabzonspor arasında yarın oynanacak olan Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçının saatinin 21:00'den 21:30'a alındığını bildirdi.