TFF'den Ali Koç'a teşekkür Ertuğrul Doğan'a tebrik

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Ertuğrul Doğan oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından konuyla ilgili yayımlanan mesajda; Ertuğrul Doğan'a başarı dileklerinde bulunulurken eski başkan Ali Koç'a ise teşekkür edildi.

TFF'nin Kulüpler Birliği başkan değişimiyle ilgili mesajı şu şekilde:

"Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı'nın (Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı) bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ardından başkanlığa seçilen Trabzonspor A.Ş. Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ı ve yönetim kurulunu tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz.

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni dönemde Türk futbolunu layık olduğu yere taşımak için Federasyonumuz ile iş birliği içerisinde çalışacağına dair inancımız tamdır.

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini tamamlayan Fenerbahçe A.Ş. Başkanı Sayın Ali Y. Koç'a da Türk futboluna katkılarından dolayı teşekkür ederiz."