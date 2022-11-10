Ankaragücü'ne büyük şok

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, MKE Ankaragücü'nü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Federasyondan yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü'nün, Ziraat Türkiye Kupası'nda Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığı müsabakadaki saha olayları nedeniyle disipline gönderildiği bildirildi.
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