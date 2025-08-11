TFF'den 'Bürokrasi'ye transfer

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yönetim kadrosunda önemli bir değişikliğe gitti.

Daha önce Dış İlişkiler Kurulu’nda görev yapan Serkan Aykaç, 11 Ağustos 2025 itibarıyla Kamu ve Bürokrasiden Sorumlu Başkan Danışmanı olarak atandı.

TFF'den yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nda Dış İlişkiler Kurulu'nda yer alan Serkan Aykaç, Kamu ve Bürokrasiden Sorumlu Başkan Danışmanlığı görevine getirilmiştir. Aykaç'a yeni görevinde başarılar dileriz."