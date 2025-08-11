TFF'den 'Bürokrasi'ye transfer

Kaynak: Haber Merkezi
TFF'den 'Bürokrasi'ye transfer

Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev değişimi yaşandı. Dış İlişkiler Kurulu’nda görev yapan Serkan Aykaç, Kamu ve Bürokrasiden Sorumlu Başkan Danışmanı oldu.

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yönetim kadrosunda önemli bir değişikliğe gitti.

Daha önce Dış İlişkiler Kurulu’nda görev yapan Serkan Aykaç, 11 Ağustos 2025 itibarıyla Kamu ve Bürokrasiden Sorumlu Başkan Danışmanı olarak atandı.

tff1.jpg

TFF'den yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nda Dış İlişkiler Kurulu'nda yer alan Serkan Aykaç, Kamu ve Bürokrasiden Sorumlu Başkan Danışmanlığı görevine getirilmiştir. Aykaç'a yeni görevinde başarılar dileriz."

Son Haberler
Bretton Woods: Türkiye’yi dönüştüren küresel proje
Bretton Woods: Türkiye’yi dönüştüren küresel proje
Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyolu Tünelleri Projesi yola çıkıyor
Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyolu Tünelleri Projesi yola çıkıyor
Ünlü popçu Zeynep Bastık’ın deniz keyfi! Kızlarla tekne partisi: “Dünya Güzellerim” paylaşımı
Ünlü popçunun deniz keyfi! Kızlarla tekne partisi
Milli kuruluşların temsilcilerinden Erzurum'da açılım tiyatrosuna sert tepki
Milli kuruluşların temsilcilerinden Erzurum'da açılım tiyatrosuna sert tepki
1946 Devalüasyonu: Cumhuriyetin etkisini koruyan ekonomik depremi
1946 Devalüasyonu: Cumhuriyetin etkisini koruyan ekonomik depremi