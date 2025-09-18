TFF'den Fenerbahçe'ye flaş cevap!

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Hesap zamanı" başlıklı paylaşımına cevap verdi. Federasyon yaptığı açıklamada, sarı-lacivertlilerin paylaşımını doğru bulmadığını ancak görüşme talebine olumlu yanıt verdiklerini duyurdu.

"Göreve geldiğimiz günden bu yana, Türk futbolunu tarafsızlık ilkesinden ödün vermeden, tüm paydaşlarımıza eşit mesafede yaklaşarak yönetim kurulumuzla birlikte yolumuza devam etmekteyiz. Her fırsatta, diyaloga açık olduğumuzu ve kapımızın tüm kulüplerimize ardına kadar açık olduğunu defalarca ifade ettik.

Bu çerçevede, ülkemizin köklü kulüplerinden Fenerbahçe'nin randevu talebine de, bugüne kadar tüm kulüplerimize olduğu gibi aynı anlayışla olumlu yaklaşılmış ve kapımızın açık olduğu ifade edilmiştir.

