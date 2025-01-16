TFF’den flaş hamle! Ağır cezalar gelecek

Süper Lig’de kulüplerin TFF, MHK ve hakemler ile ilgili yaptığı sert açıklamalar sık sık gerilimlere neden oluyor. Yapılan sert açıklamalara tepkiler yükselirken TFF’nin konuyla ilgili flaş bir hamle hazırlığında olduğu öğrenildi.

Fanatik yazarı Umut Eken’in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre TFF, yöneticilerin sert açıklamalarına ağır cezalar getirmeye hazırlanıyor. Yapılacak talimat değişikliğinin İngiltere’de verilen cezalar örnek alınarak hazırlandığı öğrenildi.

Eken, dün yaptığı paylaşımda “TFF yönetiminin bugünkü toplantısında, kulüplere puan silme cezası fikri de gündeme geldi. Hukukçular, olumlu görüş bildirmeyince vazgeçildi” dedi.

Talimat değişikliğinin kısa süre içinde resmileşmesi bekleniyor.