TFF'den Galatasaray'ın itirazına ret geldi

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın 1959 öncesindeki şampiyonluklar için kurulan komisyonla ilgili yaptığı itirazı reddetti.

TFF'den Galatasaray'ın itirazına ret geldi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzeriden Tahkim Kurulu'nun kararlarına ilişkin bir açıklama yayınlandı.

Galatasaray'ın 1959 öncesindeki şampiyonluklar için kurulan komisyonla ilgili yaptığı itirazın TFF tarafından reddedildiği belirtildi.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

-Galatasaray A.Ş.’nin, TFF Yönetim Kurulu’nun 14.07.2023 tarihli kararına itirazı incelendi. Kurulumuz’un 31.08.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; Fenerbahçe A.Ş. tarafından TFF Yönetim Kurulu’na yapılan başvuru üzerine araştırma komisyonu kurulmasına dair tesis edilen kararın işin esasını sonuçlandıracak nitelikte olmadığı anlaşıldığından, bu aşama itibariyle itiraz başvurusunun reddine, oybirliği ile karar verilmiştir.

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