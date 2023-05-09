TFF'den gösteri maçı kararı

TFF, 10 Mayıs Çarşamba günü Mersin'de depremzedeler için gösteri maçı düzenleyeceğini açıkladı.

TFF'den gösteri maçı kararı

Editör: Ufuk Cingöz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) gelecek sezon Hatayspor'un maçlarını oynayacağı Mersin Stadyumu'nda 10 Mayıs Çarşamba günü depremzedeler için gösteri maçı düzenleneceğini açıkladı.

TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Deprem nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan kulüplerimizden Hatayspor’un gelecek sezon hem takım olarak çalışmalarını sürdüreceği Mersin Erdemli Tesisleri hem de karşılaşmalarını oynayacağı Mersin Stadyumu’nun yer aldığı Mersin ilimizde yaşayan 110 bin depremzede vatandaşımızla buluşacağımız, tüm vatandaşlarımızın tribünlerden ücretsiz olarak izleyebileceği “TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı”, 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 17.00’de başlayacak olup futbolcular, sanatçılar ve depremzede çocukların katılımı ile gerçekleşecektir." (DHA)

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Basketçi Buğrahan Tuncer’le haziranda evlenecek. Eda Ece'nin ilginç düğün isteği damadı şaşkına çevirdi Magazin
Basketçi Buğrahan Tuncer’le haziranda evlenecek. Eda Ece'nin ilginç düğün isteği damadı şaşkına çevirdi
PKK'nın sözde özel güç havacılık birimi sorumlusu Deniz Bahri etkisiz hale getirildi Güncel
PKK'nın sözde özel güç havacılık birimi sorumlusu Deniz Bahri etkisiz hale getirildi
Mudanya'daki depremi duyan Şener Üşümezsoy alelacele açıklama yaptı. Uykusuz bırakacak açıklama Güncel
Mudanya'daki depremi duyan Şener Üşümezsoy alelacele açıklama yaptı. Uykusuz bırakacak açıklama
Arda Güler'in bonservisini İtalyan basını açıkladı. Fenerbahçe'nin kasası dolacak Spor
Arda Güler'in bonservisini İtalyan basını açıkladı. Fenerbahçe'nin kasası dolacak
Seçim önce bir yer daha üzerindeki tesislerle birlikte satılığa çıkartıldı. Limanın hemen yanında 20 bin metre kare Güncel
Seçim önce bir yer daha üzerindeki tesislerle birlikte satılığa çıkartıldı. Limanın hemen yanında 20 bin metre kare
Kongo'da en az 100 işçi heyelan nedeniyle madende mahsur kaldı Dünya
Kongo'da en az 100 işçi heyelan nedeniyle madende mahsur kaldı
Google’dan müthiş özellik. Telefon yanınızda olmasa da artık yapılabilecek Teknoloji - Otomotiv
Google’dan müthiş özellik. Telefon yanınızda olmasa da artık yapılabilecek