TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na tam destek çıktı

Riva'da bulunan merkez binasında Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplandı.

Yönetim, gündeme dair konuları masaya yatırdı.

Elde edilen bilgilere göre; TFF Yönetim Kurulu toplantısında Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’na da tam destek çıktı.

Tüm yöneticilerin, toplantı başında tek tek söz alarak başkanın yanında olduklarını belirttikleri iddia edildi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ise herkese teşekkür ederek, istifasının söz konusu olmadığını ve son 2-3 günde gündeme gelen haberler ve sosyal medyadaki iddialarla daha da güçlendiklerini dile getirdiği belirtildi.