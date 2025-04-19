TFF'den Kocaelispor'a tebrik mesajı

Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Boluspor’un Fatih Karagümrük’ü 1-0 yenmesiyle Kocaelispor’un Trendyol Süper Lig’e çıkması kesinleşti.

KOCAELİSPOR'A TEBRİK

Bunun üzerine TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Trendyol 1. Lig'de Boluspor'un, Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenmesinin ardından lig lideri Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'e yükselmiştir. Trendyol 1. Lig'de bugün oynanan müsabakaların skorları sonucunda, Kocaelispor normal sezonun bitmesine 3 hafta kala ligi ilk iki sırada tamamlamayı garantiledi. Başarılarından dolayı Kocaelispor Başkanı Recep Durul'u, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolc