TFF'den Kocaelispor'a tebrik mesajı

Kaynak: İHA
TFF'den Kocaelispor'a tebrik mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’e yükselen Kocaelispor için tebrik mesajı yayımladı.

Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Boluspor’un Fatih Karagümrük’ü 1-0 yenmesiyle Kocaelispor’un Trendyol Süper Lig’e çıkması kesinleşti.

KOCAELİSPOR'A TEBRİK

Bunun üzerine TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Trendyol 1. Lig'de Boluspor'un, Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenmesinin ardından lig lideri Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'e yükselmiştir. Trendyol 1. Lig'de bugün oynanan müsabakaların skorları sonucunda, Kocaelispor normal sezonun bitmesine 3 hafta kala ligi ilk iki sırada tamamlamayı garantiledi. Başarılarından dolayı Kocaelispor Başkanı Recep Durul'u, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolc

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