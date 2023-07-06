TFF'den Lale Orta kararı. MHK başkanlığına devam edecek mi

TFF'nin yeniden başkanı olan Mehmet Büyükekşi ve yönetimi, ilk toplantısını 11 Temmuz'da yapacak. Toplantıda başkan vekilleri ve sorumlularının belirleneceğinin üzerine Merkez Hakem Kurulu'nun geleceği de merak konusu oldu.

TFF'den Lale Orta kararı. MHK başkanlığına devam edecek mi

Editör: Ufuk Cingöz

22 Haziran tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen Genel Kurul'a tek liste ile girerek Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yeniden başkanlığa seçilen Mehmet Büyükekşi ve yönetimi, ilk toplantısını 11 Temmuz'da yapacak.

Yönetim, toplantıda başkan vekilleri ve sorumlularını belirleyecek.

Büyükekşi yönetiminin görev dağılımının yanı sıra bu toplantı sonucunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu, Sağlık ve Dış İlişkiler Kurulu ve Temsilciler Kurulu'nu seçecek.

TFF yeni yönetimini en çok Merkez Hakem Kurulu seçimi zorlayacak. Yönetimin, MHK'da değişiklikler yaparak Lale Orta ile devam etmesi bekleniyor.

Bu arada yeni yönetim transfer işleri hariç, bölge müdürlükleri dahil bünyesinde bulunan tüm çalışanlarına 11 Temmuz tarihine kadar izin verdi.

Öte yandan yönetimin yurt genelinde yeni bir yapılanma içerisine gireceği de gelen haberler arasında yr alıyor.

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